Смертник устроил теракт в центре Каира

В центре Каира, в районе Ад-Дарб аль-Ахмар, прогремел взрыв, в результате погибли три человека.

Смертник убегал от преследовавших его полицейских, они окружили его и задержали, и тогда он привел в действие одно из взрывных устройств, находившихся при нем.

Погиб сам злоумышленник и два сержанта полиции, еще трое полицейских получили ранения, передает РИА Новости.

Этот же террорист ранее пытался совершить еще один взрыв. 15 февраля он заложил бомбу рядом с мечетью Аль-Истикама в районе площади Гиза в Каире. Пострадали три человека.