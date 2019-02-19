Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
19 февраля 201903:41

На Гаити по ошибке задержали группу иностранцев

EPA

На Гаити полиция задержала группу иностранцев. Россиян среди них нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в Венесуэле. Среди задержанных был гражданин Сербии, у которого имелся вид на жительство в США.

Задержанных обвинили в незаконном хранении оружия, а также в создании преступного сообщества. В машинах иностранных граждан были найдены оружие и боеприпасы. Однако затем выяснилось, что иностранцы не имели злых умыслов. Это были сотрудники частного охранного предприятия Kroeker Partners, которые приехали из США по приглашению. Всех их отпустили.

Охранное предприятие Kroeker Partners принадлежит бывшему военному США.

Сейчас

01:17

В Нюрнберге эвакуировали 8 тысяч человек из-за бомбы

21:25

ВРИО главы подмосковного Дзержинского задержан

18:07

Президент выступит с ежегодным Посланием в Гостином дворе

16:15

На севере Москвы балкон обрушился на двух детей

16:08

Участницу шоу "Голос", сбившую насмерть таксиста, отпустили под подписку

15:50

Пытки в колонии: в Ярославле задержан бывший начальник ИК-1

14:30

Пермяков предостерегли от падения обломков "Союза"

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин включил Александра Беглова в состав Совета безопасности

Путин включил Александра Беглова в состав Совета безопасности

3 часа назад
Пять диверсантов ВСУ погибли на минном поле, пытаясь проникнуть в ЛНР

Пять диверсантов ВСУ погибли на минном поле, пытаясь проникнуть в ЛНР

4 часа назад
В Нюрнберге эвакуировали 8 тысяч человек из-за бомбы времен Второй мировой войны

В Нюрнберге эвакуировали 8 тысяч человек из-за бомбы времен Второй мировой войны

2 часа назад
Российский блокбастер "Т-34" с успехом идет в кинотеатрах США и Канады

Российский блокбастер "Т-34" с успехом идет в кинотеатрах США и Канады

2 часа назад
Эрдоган: НАТО пославляет оружие террористам

Эрдоган: НАТО пославляет оружие террористам

2 часа назад
Младенца взяли в заложники из-за долгов матери

Младенца взяли в заложники из-за долгов матери

5 часов назад
Мать пропавшего в "Лосином острове" ребенка задержана из-за противоречий в показаниях

Мать пропавшего в "Лосином острове" ребенка задержана из-за противоречий в показаниях

6 часов назад
А виноват ты тем, что русский: Facebook по наводке CNN блокировал канал RT

А виноват ты тем, что русский: Facebook по наводке CNN блокировал канал RT

7 часов назад
Сергей Жигунов объяснил, почему после Заворотнюк вернулся к первой жене

Сергей Жигунов объяснил, почему после Заворотнюк вернулся к первой жене

12 часов назад
Лондон нагнетает тайну: в деле Скрипаля запахло новыми провокациями

Лондон нагнетает тайну: в деле Скрипаля запахло новыми провокациями

6 часов назад
Нужна помощь: Ксюшу Тихонович спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Ксюшу Тихонович спасет операция на позвоночнике

19 часов назад
Пятилетнюю годовщину майдана Украина встречает разочарованием во власти

Пятилетнюю годовщину майдана Украина встречает разочарованием во власти

6 часов назад
Президент выступит с ежегодным Посланием в Гостином дворе

Президент выступит с ежегодным Посланием в Гостином дворе

9 часов назад
Польша разругалась с Израилем из-за слов о Холокосте

Польша разругалась с Израилем из-за слов о Холокосте

7 часов назад
Экс-начальника колонии Ярославля задержали за пытки заключенного

Экс-начальника колонии Ярославля задержали за пытки заключенного

8 часов назад
В Доме музыки пройдет III Конкурс пианистов Владимира Крайнева

В Доме музыки пройдет III Конкурс пианистов Владимира Крайнева

15 часов назад
Долгожданная премьера нового сезона: "Склифосовский" снова на экранах

Долгожданная премьера нового сезона: "Склифосовский" снова на экранах

16 часов назад
Помогите Кристине выжить с отказавшими почками

Помогите Кристине выжить с отказавшими почками

13.02.2019 15:55
Лавров вручил награду "За вклад в международное сотрудничество" историку Шаховскому

Лавров вручил награду "За вклад в международное сотрудничество" историку Шаховскому

1 час назад
Федору Емельяненко предложили провести прощальный бой

Федору Емельяненко предложили провести прощальный бой

1 час назад
Киевские радикалы устроили марш против полиции

Киевские радикалы устроили марш против полиции

1 час назад
В Саудовской Аравии опять выпал снег

В Саудовской Аравии опять выпал снег

2 часа назад
Восстановление дамбы над Тушинским тоннелем начнется в марте

Восстановление дамбы над Тушинским тоннелем начнется в марте

2 часа назад
В Татарстане метель оставила без электричества 3,5 тысячи человек

В Татарстане метель оставила без электричества 3,5 тысячи человек

3 часа назад
Спать под "звездами": в России вводят обязательную классификацию отелей

Спать под "звездами": в России вводят обязательную классификацию отелей

3 часа назад
Девальвация лиры спровоцировала в Турции дефицит лекарств

Девальвация лиры спровоцировала в Турции дефицит лекарств

5 часов назад
В Подмосковье задержан врио главы города Дзержинский

В Подмосковье задержан врио главы города Дзержинский

6 часов назад
Полицейский отдал приказ застрелить рэпера 50 Cent

Полицейский отдал приказ застрелить рэпера 50 Cent

8 часов назад
Украинские дайверы утопили Ленина

Украинские дайверы утопили Ленина

8 часов назад
В Петербурге эвакуировали все рестораны KFC и McDonald's

В Петербурге эвакуировали все рестораны KFC и McDonald's

8 часов назад
Поврежденные ракеты С-400 уничтожены, Китай получит новые

Поврежденные ракеты С-400 уничтожены, Китай получит новые

9 часов назад
Могут ли кошачьи паразиты действительно вызвать у людей шизофрению?

Могут ли кошачьи паразиты действительно вызвать у людей шизофрению?

10 часов назад
Банда убийц Гагиева не хочет суда присяжных

Банда убийц Гагиева не хочет суда присяжных

10 часов назад
К Серову на концерте вышла на сцену сотрудница полиции в свадебном платье

К Серову на концерте вышла на сцену сотрудница полиции в свадебном платье

10 часов назад
Слух: iPhone получат корпус из матового стекла и смогут заряжать AirPods

Слух: iPhone получат корпус из матового стекла и смогут заряжать AirPods

10 часов назад
Проект "Аурус" стал на треть эмиратским

Проект "Аурус" стал на треть эмиратским

10 часов назад
Ронда Роузи надела костюм из Mortal Kombat

Ронда Роузи надела костюм из Mortal Kombat

12 часов назад
В России может не остаться автомобилей дешевле миллиона

В России может не остаться автомобилей дешевле миллиона

12 часов назад
10 немецких автомобилей, пришедшихся в России не ко двору

10 немецких автомобилей, пришедшихся в России не ко двору

14 часов назад
Хаски в Москве: где обнять собаку

Хаски в Москве: где обнять собаку

14 часов назад
Хватит это терпеть: мифы о простуде, которые пора развенчать

Хватит это терпеть: мифы о простуде, которые пора развенчать

16 часов назад
Запрета на покупку автомобиля без гаража - не будет!

Запрета на покупку автомобиля без гаража - не будет!

17 часов назад
Слух: Apple выпустит гигантский MacBook Pro и профессиональный монитор

Слух: Apple выпустит гигантский MacBook Pro и профессиональный монитор

17 часов назад
"Страна Театриум" расскажет об уникальном театре Терезы Дуровой

"Страна Театриум" расскажет об уникальном театре Терезы Дуровой

11.02.2019 14:05