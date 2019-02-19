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Политическая нестабильность в Венесуэле 1 час назад

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19 февраля 201904:33

Россия направляет в Венесуэлу 300 тонн гуманитарной помощи

Николас Мадуро сообщил, что 20 февраля в Венесуэлу прибудет 300 тонн лекарств из России. Это гуманитарная помощь, которая была оплачена республикой.

Ранее в Венесуэлу прибыли 60 контейнеров из Китая и Кубы. В общей сложности республика получила 933 тонны медикаментов, передает ТАСС. Также минздрав Венесуэлы закупил лекарства на международном рынке.

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