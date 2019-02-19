Известный климатолог Уоллес Брокер умер в США на 88 году жизни

Уоллес Брокер – известный американский ученый и климатолог – скончался на 88 году жизни в одном из госпиталей Нью-Йорка.

Брокер известен как популяризатор термина "глобальное потепление" – результат воздействия человека на климат. В 1975 году в журнале Science он опубликовал статью "Изменение климата: Находимся ли мы на пороге резкого глобального потепления?" В статье указывалось, что мировые температуры могут перейти от снижения, которое наблюдается с сороковых годов ХХ века, к росту.

В статье впервые употребляется термин "глобальное потепление", передает ТАСС. После публикации работы он прочно вошел в научный язык. До этого использовался другой термин — "непреднамеренное изменение климата".

Уоллес Брокер родился в 1931 году в Чикаго. Он окончил Колумбийский университет, имел степени бакалавра по физике и магистра искусств. Написал более 500 статей и 14 книг, также является автором нескольких учебников. Основной научный интерес Брокера – роль мирового океана в формировании климата Земли.