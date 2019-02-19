Еще в трех районах Приморья введен особый противопожарный режим

Еще в трех районах Приморского края введен особый противопожарный режим (ОПР). Теперь он действует в семи муниципалитетах региона. Об этом СМИ сообщили представители пресс-службы администрации края.

Как уточняется, с 18 февраля режим ОПР начал действовать в Кавалеровском и Ханкайском районах, с 19 февраля – в Ольгинском районе. Таким образом, сейчас особый противопожарный режим действует в семи муниципалитетах региона: Кавалеровском, Лазовском, Ольгинском, Партизанском, Ханкайском, Хасанском районах, а также в Уссурийском городском округе.

В 20 муниципалитетах Приморского края пожароопасный сезон уже начался, еще в 10 муниципалитетах он наступит 15 марта, сообщает ТАСС.

За минувшие сутки в Приморье было ликвидировано четыре лесных пожара в Артёмовском, Дальнегорском и Уссурийском городских округах, в Ханкайском районе. На утро вторника, 19 февраля, действующих лесных пожаров в Приморье не зафиксировано. Всего с начала 2019 года на землях лесного фонда Приморского края зарегистрировано 64 лесных пожара.