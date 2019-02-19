Английский "Лидс" оштрафован за "шпионаж"

Выступающий в Чемпионшипе "Лидс Юнайтед" был оштрафован Английской футбольной лигой на 200 тысяч фунтов. Клуб наказан за наблюдение за тренировками своего соперника – "Дерби Каунти".

В январе полиция задержала присутствовавшего на тренировках "Дерби Каунти" подозрительного человека. В ходе допроса выяснилось, что задержанный выполнял задание главного тренера "Лидса" Марсело Бьельсы и нелегально собирал информацию о ближайшем сопернике "белых". Подобные действия были расценены, как шпионаж. Аргентинец Бьельса подтвердил, что давал подобное задание своим помощникам, но не считал это противозаконным.

Руководство лиги приняло решение наказать "Лидс". Но при вынесении наказание было учтено, что в клубе признали факт шпионажа и обязались впредь не допускать подобных нарушений, было решено ограничиться штрафом в 200 тысяч фунтов.