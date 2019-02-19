Эксперты назвали лучшие в мире смартфоны

Эксперты издания Business Insider назвали 20 лучших смартфонов в мире. В рейтинге упомянуты гаджеты, вышедшие в последнее время, уточняет РИА Новости.

На первом месте — OnePlus 6T на операционной системе Android. Его преимущества – современный дизайн, качественная камера, мощный аккумулятор и "адекватная" стоимость (в сравнении со схожими моделями конкурентов.

На втором месте Apple со смартфоном iPhone XR. Также в рейтинг попали такие "яблочные" модели, как iPhone 7 Plus, 8, 8 Plus, X, XS и XS Max.

На третьем месте оказались сразу два аппарата, разнциа между которыми лишь в размере экрана, дизайне и цене: Google Pixel 3 и Pixel 3 XL

В списке лучших смартфонов – сразу ряд моделей от Samsung: Galaxy S9, Galaxy S9 Plus, Galaxy Note 9 и более ранние Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus.

В рейтинг попали смартфоны от Motorola — Moto Z3 и Мото G6. В список лучших вошли и две модели от LG — V40 и G7. Кроме того, в рейтинге есть смартфоны HTC U12 + и Huawei Mate 20 Pro.

Среди необычных моделей — Phone 2 от американской компании Razer, а также единственный телефон с qwerty-клавиатурой — BlackBerry Key2.