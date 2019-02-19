Во Владивостоке водитель сбил на тротуаре семью с ребенком и скрылся с места ДТП

На тротуаре одной из улиц Владивостока автомобиль сбил семью из трех человек. Чуть позднее женщина и ребенок скончались в больнице. Отец ребенка, также пострадавший в этой аварии, был госпитализирован.

Как уточняется, бригада нейрохирургов до последнего боролась за жизнь пациентов – пострадавших в ДТП супругов и малолетнего ребенка. Но полученные травмы оказались несовместимыми с жизнь. Женщина и ребенок скончались. Об этом СМИ сообщили представители департамента здравоохранения Приморья.

Авария произошла в районе дома №12 по улице 40 лет ВЛКСМ во Владивостоке, агентство "Интерфакс". Водитель автомобиля Volvo, не справившись с управлением, выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов, после чего скрылся с места происшествия.

В результате ЧП пострадали пешеходы – семья из трех человек (мужчина 1983 года рождения, женщина 1985 года рождения и их ребенок – мальчик 2017 года рождения).