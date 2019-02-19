16 штатов США подали иск против Трампа из-за декларации о ЧП для строительства стены

В связи с декларацией о введении чрезвычайного положения для финансирования строительства стены на границе с Мексикой 16 американских штатов, в том числе Нью-Йорк и Калифорния, подали иск против администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило издание The New York Times, ссылаясь на документ суда.

15 февраля президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал положение о ЧП на границе с Мексикой, напоминает РИА Новости. Это должно позволить ему легче получить 8 миллиардов долларов, необходимые для строительства стены на границе, против которой выступают демократы в конгрессе США.

Как уточняется, иск был подан в федеральный окружной суд в Сан-Франциско. В документе говорится, что у президента Соединенных Штатов нет полномочий в плане перенаправления средств для строительства стены на границе с Мексикой, так как эти расходы контролирует конгресс США.

15 февраля в процессе выступления в Белом доме Трамп заявил, что готов к судебным тяжбам с демократами. На основе аналогичных разбирательств в прошлом президент даже спрогнозировал возможное развитие событий. Американский лидер напомнил, что, хотя некоторые суды (например, 9 окружной суд США) по традиции поддерживают демократов, Верховный суд Соединенных Штатов Америки всегда стоит на стороне администрации. Это связано с тем, что большинство судей в нем выдвинули президенты-республиканцы, в том числе двое были выдвинуты непосредственно Дональдом Трампом.