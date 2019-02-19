В Индии грузовик наехал на свадебную процессию: 13 человек погибли, 15 ранены

В индийском штате Раджастхан не менее 13 человек погибли и еще 15 получили травмы различной степени тяжести в результате наезда грузовика на свадебную процессию. Такие данные сообщил телеканал NDTV.

Как уточняется, инцидент произошел поздно вечером в понедельник, 18 февраля, в деревне Амбавали, округ Пратапгарх. Грузовик врезался в свадебную процессию, которая шла по обочине вдоль дороги.

Всех пострадавших, среди которых оказалась и невеста, доставили в больницу. В настоящее время правоохранители расследуют обстоятельства произошедшего.