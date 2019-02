Facebook оправдывается после блокировки аккаунта RT

Социальная сеть Facebook попыталась объяснить, почему заблокировала страницы проекта Russia Today. Якобы авторы проекта должны раскрыть данные о своей "материнской компании", чтобы вернуться на платформу.

Как заявила ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян, блокировку провели, скорее всего, по запросу американского канала CNN, который обвиняет RT "в сокрытии связей с Кремлем".

Facebook заблокировал популярный блог In the Now, где публикуют короткие новостные и развлекательные видео.

Соцсеть Facebook уже не впервые беспричинно блокирует неугодные страницы, напоминает телеканал "Россия 24". Ранее в черный список попали четыре проекта Maffick Media, которая частично принадлежит RT.

В Кремле давление на российские СМИ назвали беспрецедентным и неприкрытым.