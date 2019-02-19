На Татарстан идет новая волна непогоды

В Татарстане полностью снято ограничение для движения автобусов и грузовиков. Оно было введено накануне из-за шквалистого ветра. Непогода привела к серьезным коммунальным авариям. Три с поливочной тысячи человек в десятках сел остались без света. Идут аварийно-восстановительные работы, передает телеканал "Россия 24".

По прогнозам синоптиков, в республике в ближайшие часы может начаться сильный снег и метель с ухудшением видимости на дорогах до пятисот метров.