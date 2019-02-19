Шахтеры Украины вышли на забастовку из-за миллионных долгов по зарплате

Вернуть долги по зарплате требуют шахтеры Украины. Как сообщил глава Независимого профсоюза горняков страны, семеро сотрудников шахты Новогродовская устроили забастовку и отказались подниматься на поверхность. В профсоюзе уточняют, за последние три месяца шахтерам задолжали 80 миллионов гривен. Это около двухсот миллионов рублей. О происходящем уже сообщили послу Евросоюза на Украине, передает телеканал "Россия 24".

Это далеко не первая акция с участием горняков. В октябре прошлого года подобное было на шахте в Лисичанске. Судя по данным Госстата Украины, Киев требования выполнить не может. За 2018 год общий долг по зарплатам в разных сферах вырос еще на 12 процентов и в январе перевалил за два с половиной миллиарда гривен.