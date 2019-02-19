Над Землей засияет самая большая Луна в году

Россияне увидят самую большую Луну года. Она будет крупнее и ярче обычного. В полдень по московскому времени спутник Земли максимально приблизится к нашей планете, а вечером произойдет полнолуние. Совпадение этих двух астрономических явлений и называется суперлунием. Наблюдать его можно будет и следующей ночью, но только при ясной погоде.

Подобная комбинация явлений была и в конце января. Тогда суперлуние совпало с полным затмением Луны, напоминает телеканал "Россия 24".