НХЛ. Никита Кучеров провел блестящий матч против "Коламбуса"

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сыграно две встречи. Наибольший интерес у российских любителей хоккея вызвал матч между "Коламбус Блю Джекетс" и "Тампа-Бэй Лайтнингз". "Молнии" выиграли 5:1, а их лидер Никита Кучеров забросил две шайбы и сделал три голевых передачи.

В первом периоде Никита забросил две шайбы в ворота хозяев. Эти голы стали для российского нападающего 28 и 29 в сезоне. Во второй 20-минутке Кучеров ассистировал Стивену Стэмкосу. В начале третьего периода две шайбы в ворота "синих мундиров" отправил Брейден Пойнт. В обоих случая ему ассистировал Никита Кучеров. Лишь в самом конце встречи Лукаш Седлак отыграл одну шайбу, не позволив вратарю "молний" Андрею Василевскому сыграть седьмой сухой матч в сезоне.

Никита Кучеров набрал 99 очков по системе гол плюс пас (29+70) и возглавляет список бомбардиров. Андрей Василевский отбил 39 бросков из 40 .Никита КУчеров был признан первой звездой матча, а Василевский — второй.

Михаил Сергачев ("Тампа-Бэй") отдал голевую передачу. Российский голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский участия в матче не принимал. Артемий Панарин ("Коламбус") результативных действий не совершил.

"Калгари Флэемз" на своей площадке выиграл у "Аризоны Уайлд". Защитник "Аризоны" Иван Любушкин очков не набрал.