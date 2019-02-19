НХЛ. "Чикаго" и "Оттава" забросили 15 шайб на двоих

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги продолжился двумя матчами. "Чикаго Блэкхоукс" и "Оттава Сенаторз" выдали сверхрезультативную игру — 8:7, а "Колорадо Эвеланш" победил "Вегас Голден Найтс"

"Чикаго" и "Оттава" сыграли в открытый хоккей с обилием голов. К шестой минуте на табло светился счет 2:2, причем хозяева смогли отыграть две шайбы. Вскоре "сенаторы" вышли вперед, но "ястребы" ответили тремя голами. В дальнейшем "Оттава" пыталась догнать соперника, но безуспешно. Победа "черных ястребов" 8:7. У победителей результативную передачу сделал Артем Анисимов.