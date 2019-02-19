Кубок Англии. "Манчестеру Юнайтед" достались "волки"

Организаторы самого старого в истории футбола клубного турнира – Кубка Англии, — после завершения матчей 1/8 финала провели жеребьевку четвертьфинальных встреч. Два "бумажных" фаворита – клубы Манчестера "Сити" и "Юнайтед", — сыграют на чужих полях.

Действующим чемпионам страны "горожанам" достался валлийский "Суонси Сити" и команда Хосепа Гвардиолы сыграет в гостях. В гости отправится и "МЮ", которому предстоит встреча с "Вулверхэмптоном". Две другие пары 1/4 финала: "Уотфорд" – "Кристал Пэлас", "Миллуолл" – "Брайтон".