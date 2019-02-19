Учения ПВО: на Курилах объявлена боевая тревога

В семи регионах Дальнего Востока стартовали учения ПВО. Масштабный полевой выход подразделений войск противовоздушной обороны проходил на девяти крупных полигонах Восточного военного округа. Одна из задач — обнаружение, сопровождение и опознавание быстролетящих малоразмерных целей.

Всего к полевому выходу подразделений ПВО привлекается более четырех тысяч человек, отмечает "Интерфакс". Задействовано около 700 единиц боевой и специальной техники: зенитные ракетные комплексы "Бук-М2", "Оса", "Тор-М2У", "Стрела-10М", зенитные самоходные установки "Шилка", переносные ЗРК "Игла".

Также зенитчики отработают нормативы по топогеодезической привязке, инженерному оборудованию местности и проведению маршей.

Для учений задействованы полигоны в Амурской области, Камчатском, Хабаровском, Приморском краях, на Сахалине и на островах Курильской гряды. Подразделения ПВО с середины марта по середину апреля будут выполнять боевые стрельбы на полигоне "Телемба" в Бурятии.