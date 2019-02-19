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Фильм "Т-34" 1 час назад
Украина разглядела агрессию в "Т-34" и требует запретить фильм
Украинские дипломаты призвали отменить показ российского фильма "Т-34" в США. Об этом украинское посольство заявило на странице в "Фейсбуке".
Сотрудники диппредставительства считают, что картина "популяризирует современную агрессию Российской Федерации в мире". Заодно они поблагодарили украинских националистов, из-за угроз которых два кинотеатра отменили показы. Но зрителей это не испугало. Люди активно идут в кинотеатры. Приключенческий экшн идет в десятках американских городов.
Как сообщил исполнительный директор группы компаний "Киносфера" Алексей Первушин, создатели фильма получают "массу позитивных откликов от телезрителей", многие пишут, что фильм закончился аплодисментами аудитории.
"Это нас очень подогревает, очень радует, несмотря на то, что были попытки предотвратить эти сеансы. Так же, как и в Бостоне, и в Сан-Франциско люди, называющие себя активистами какого-то движения, писали письма в кинотеатр, пытались туда звонить", — рассказал Первушин. Но, по его словам, управляющие кинотеатрами "оказались вполне вменяемыми людьми, и они заверили нас, что они не видят никакой политики в этом фильме, и фильм будет показан".
Поэтому мы продолжаем показывать фильм в Северной Америке. Более того, приходят просьбы от других кинотеатров, с которыми мы прежде практически не работали, — показать этот фильм. И мы с радостью предоставляем такую возможность.
Ранее сообщалось, что в кинотеатре в пригороде Бостона отменили показ "Т-34" из-за усилий украинских радикалов. Кроме того, показ фильма сорвали в Сан-Франциско, где группа радикалов фактически запугала владельца кинотеатра.
Фильм "Т-34" занял второе место в списке самых кассовых фильмов за всю историю российского кино (на первом — "Движение вверх"). Действие фильма переносит нас в 1941 год. По сюжету вчерашний курсант Ивушкин бежит из немецкого плена на легендарной "тридатьчетверке", бросив вызов "пантерам" и вступив в бой с танковым асом. Главные роли в кинокартине исполнили Александр Петров, Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум.
Украинская Рада в 2015 году объявила Россию "страной-агрессором". С тех пор России вменяется в вину абсолютно все — от конфликта в Донбассе до "похищения Анны Ярославны". Многие российские фильмы и книги запрещены на Украине. Нападки уже давно идут на писателей, артистов и журналистов. Почти полторы сотни известных российских деятелей внесены в черный список. И вот теперь Киев пытается и за пределами страны диктовать, что можно смотреть, а что нельзя.
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