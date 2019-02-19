В Сургуте арестованы "Свидетели Иеговы"

В Сургуте суд арестовал трех последователей религиозной организации "Свидетели Иеговы" (запрещена в России), передает ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР, задержанные арестованы на два месяца. Им предъявлены обвинения по статье "Организация деятельности экстремистской организации".

В настоящее время следствие устанавливает точное число последователей "Свидетелей Иеговы" в Сургуте. По предварительным оценкам, их может быть более 250 человек.

Ранее в Сургуте уже возбуждалось уголовное дело в отношении членов "Свидетелей Иеговы". Сектанты участвовали в конспиративных собраниях, распространяли запрещенную литературу, вербовали местных жителей.

20 апреля 2017 года Верховный суд РФ признал религиозную организацию "Управленческий центр свидетелей Иеговы в России" экстремистской и запретил ее деятельность на территории России.