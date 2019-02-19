Уникальную техническую операцию проводят на Ярактинском месторождении

Уникальную техническую операцию проводят на севере Иркутской области. На Ярактинском месторождении, где строят установки комплексной подготовки газа, установили колонну. Что это за оборудование и в чем особенности процесса?

Ее высота — более 60 метров, вес — 170 тонн. Колонну таких размеров может поднять только самый мощный кран. Только его сборка заняла полтора месяца. Это уникальная техническая операция. На Ярактинском нефтегазоконденсатном месторождении устанавливают крупнейшую колонну, основная функция которой — окончательная очистка газа. Она — самая заметная часть строящейся здесь установки комплексной подготовки газа.

Только подготовка к этому событию заняла полгода. Колонну за тысячи километров с завода-изготовителя доставили частями, уже потом специальными тралами — на стройплощадку. Долгое время специалистам на севере пришлось ждать и потепления хотя бы до минус 20, чтобы приступить к операции.



"Мы готовились тщательно, долго, посмотрели прогнозы погоды, поэтому ничто не могло остановить выполнение данной операции", — говорит председатель Совета директоров Иркутской нефтяной компании Николай Буйнов.

При установке, даже несмотря на гигантские размеры сооружения, инженеры соблюдают ювелирную точность. А после уже геодезисты будут отслеживать строго вертикальное положение колонны. Не допускается отклонение даже на миллиметр. Колонна – только часть оборудования, которое требуется для реализации масштабного газового проекта Иркутской нефтяной компании на севере региона. На первом этапе в глухой тайге появилась сеть объектов для подготовки природного и попутного нефтяного газа. Готовая продукция – смесь пропана и бутана — транспортируется по трубопроводу длиной почти 200 километров от месторождения до ближайшего города Усть-Кута. Из этого сибирского города ее отправляют потребителям по железной дороге.

Сейчас, на втором этапе, компания увеличивает мощности по подготовке газа на своих месторождениях и строит газофракционирующую установку в окрестностях Усть-Кута.

"Сумма общая газового проекта составляет 450 миллиардов рублей, более 2400 рабочих мест будет создано во время реализации проекта, благодаря чему не только району, но и всей Иркутской области будет дан новый толчок в развитии экономики. Предполагается построить в Усть-Куте целый микрорайон", — рассказал Николай Буйнов.

Вся операция по подъему колонны высотой с двадцатиэтажный дом заняла около восьми часов. Впереди строительство еще нескольких крупных объектов. А третьим этапом станет запуск первого на территории Сибири и Дальнего Востока и одного из самых современных заводов России, продукцией которого станут сотни тысяч тонн востребованного сегодня полиэтилена. Сырьем для него станет этан, добываемый на месторождениях ИНК.