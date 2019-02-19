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19 февраля 201909:41

Павлюченкова выбыла с турнира в Дубае, проиграв Гарсии

formulatx.com

В Дубае продолжается престижный теннисный турнир серии WTA. В одном из матчей первого круга российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла пробиться в следующий круг соревнования, уступив француженке Каролин Гарсии.

27-летняя россиянка не смогла навязать борьбы 20 номеру мирового рейтинга, взяв лишь два гейма. Уроженка Самары потерпела крупное поражение по итогам двух сетов – 2:6, 0:6. На корте соперницы провели 1 час 3 минуты.

Следующей соперницей Гарсии станет американка Дженнифер Брэйди, которая в своем стартовом матче турнира обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко (6:4, 6:0).

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