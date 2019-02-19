Тренер "Ливерпуля" Клопп: мы с "Баварией" в схожей ситуации

Немецкий наставник английского "Ливерпуля" Юрген Клопп накануне матча своих подопечных в 1/8 финала Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии" отметил, что вряд ли в этом противостоянии решающим может стать преимущество домашней арены.

"Для нас не важно, — цитирует Клоппс портал Спортс.Ru. – Мы и с "Манчестер Сити" в прошлом сезоне играли сначала дома. Когда встречаются две хорошие команды, исход не решается в одном матче. Есть ответная игра, и мы сосредоточены на обеих встречах. Но да, нам нужно сыграть дома как можно лучше".

"У нас был небольшой перерыв, и мы использовали это время, чтобы поработать над многими вещами. Над тактикой, над физикой. Что лучше – игровой ритм или перерыв? Не знаю. Возможно, вечером в день матча мы и узнаем ответ", — сказал тренер "красных".

Оценивая "Баварию", Клопп отметил: "После шести лет доминирования в лиге было очевидно, что этот сезон будет более сложным. В чемпионате еще ничего не решено, но они остаются в Лиге чемпионов. На данный момент мы добились большего, возможно, чем от нас ждали. И, возможно, люди ждали большего от "Баварии". Но две команды в похожей ситуации".

При этом на пресс-рауте тренеру задавали вопросы о сравнении Лиги чемпионов с чемпионатом Англии. Он ответил: "Все болельщики "Ливерпуля" бы предпочли премьер-лигу. Но сейчас мы играем в Лиге чемпионов. Хорошо, что нам не нужно выбирать. Мы идем от игры к игре. Мы не можем себе позволить держать в голове игру с "Юнайтед" в следующем туре чемпионата Англии. У нас бывали тяжелые отрезки, это сложно, но нам нужно быть готовыми".