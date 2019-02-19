Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных войск А.И.Прошлякова (ТВВИККУ) открыл свои двери абитуриентам.

Стоит отметить, что тюменское училище – единственный вуз в стране, где готовят военных инженеров. Потому заинтересованные школьники из года в год едут сюда со всей России. Именно здесь мальчишкам будут продемонстрированы образцы вооружения и военной техники инженерных войск, показаны бытовые условия курсантов, а так же учебно-материальная и лабораторная база вуза.

Как сообщает ГТРК "Регион-Тюмень", на двести пятьдесят мест каждый год претендуют более тысячи абитуриентов, при этом пятая часть курсантов – это тюменские школьники.





