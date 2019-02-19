Мама с малышом погибли под колесами вылетевшей с дороги машины во Владивостоке

Владивостокский водитель бросил машину на тротуаре и сбежал с места ДТП, в котором погибли мама и ее двухлетний сын. Камера наблюдения зафиксировала момент наезда.

Авария произошла около шести часов вечера в минувший понедельник, 18 февраля, в районе дома 12 по улице 40 лет ВЛКСМ. На кадрах видно, как лавировавший между машинами владелец Volvo — предположительно, 36-летний Николай Тимченко — не совладал с управлением, вылетел на тротуар и на скорости сбил прогуливавшуюся семью.

Мужчину от удара отбросило в сторону, он смог самостоятельно подняться на ноги и бросился на помощь домочадцам, по которым кроссовер проехал колесами. Несмотря на усилия врачей, спасти 34-летнюю женщину и ее двухлетнего сына не удалось — они скончались на операционном столе.

Водитель с места ДТП скрылся, выйти на его след пока не удалось. Не исключено, что за руль он сел в нетрезвом виде.