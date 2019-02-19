В США умер моряк со знаменитого фото "Поцелуй на Таймс-сквер"

В США на 96-м году жизни скончался моряк Джордж Мендонса, запечатленный на знаменитой фотографии военных лет "Поцелуй на Таймс-сквер".

Снимок был сделан 14 августа 1945 года в Нью-Йорке, когда президент США Гарри Трумэн объявил об окончании войны с Японией. Ликующие люди вышли на улицы. В том числе среди толпы оказались моряк Мендонса и ассистентка стоматолога Грета Циммер Фридман. Молодые люди не были знакомы друг с другом, но во время всеобщего ликования молодой человек подошел к девушке и страстно ее поцеловал.

Запечатлеть спонтанный момент удалось фотографу Альфреду Эйзенштадту. Позже фотография получила широкое признание и стала для американцев символом победы во Второй мировой войне. До сих пор в этот день на Таймс-сквер собираются сотни человек, чтобы отметить годовщину окончания войны и попытаться повторить тот поцелуй, сообщает ТАСС.

Грета Циммер Фридман ушла из жизни в сентябре 2016 года на 93-м году жизни. Джордж Мендонса не дожил до своего 96-летия два дня.

"Он очень гордился своей службой, фотографией и тем, что она символизирует", — рассказала телеканал NBC дочь ветерана Шарон Моллер.