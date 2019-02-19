Тренер "Баварии" Ковач: с "Ливерпулем" нельзя ошибаться в обороне

Хорватский наставник мюнхенской "Баварии" Нико Ковач накануне матча 1/8 финала Лиги чемпионов против английского "Ливерпуля" критически высказался о линии обороны своей команды, которая наделала ошибок в игре бундеслиги с "Аугсбургом" (3:2).

"Мы плохо вошли в игру, – цитирует Ковача официальный сайт "Баварии". – Даже не могу припомнить, когда в последний раз команда так быстро пропускала. Это было очень неприятно. Но мы показали бойцовский характер, во втором тайме мы уже больше контролировали игру".

"Возможно, некоторые футболисты были уже мысленно в Ливерпуле. Это не есть хорошо, но, конечно, их можно понять. Тем не менее, ошибки в обороне в игре с "Ливерпулем" недопустимы. Если мои игроки будут упускать соперников, особенно учитывая их атакующее трио [Мохамед Салах, Садьо Мане и Роберто Фирмино, — прим. ред.], мы каждую минуту будем в очень опасном положении", — отметил хорватский специалист.

Поэтому , считает Ковач, особенно важно будет в гостевой игре против англичан держать мяч, владеть инициативой и играть дисциплинированно: "Только тогда можно будет защититься. Если ты даешь соперникам пространство, у любой команды найдется достаточно мастерства, чтобы забить".