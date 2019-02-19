Полузащитник Скопинцев перешел из "Ростова" в "Краснодар"

Футбольный "Краснодар" пополнил свой состав полузащитником Дмитрием Скопинцевым, который ранее играл за немецкий "Лейпциг", австрийский "Лиферинг", а в последние два сезона – за "Ростов" с арендой в "Балтику". Игрок подписал соглашение с "быками" на 4,5 года.

Инсайдеры сообщают, что за 21-летнего российского полузащитника "Краснодар" выложил круглую по меркам российского футбола сумму в 450 млн рублей. Спортбокс.Ru напоминает, что футболист пополнил состав ростовчан в 2016 году. В декабре 2018 года Скопинцев продлил контракт с "Ростовом" до 2023 года.