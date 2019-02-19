Из парка "Зарядье" эвакуировали 300 человек из-за сообщения о бомбе

Эвакуация из парка "Зарядье" в центре Москвы. Из-за угрозы взрыва из зданий парка выведены 300 сотрудников. Вся территория парка проверяется на взрывчатые вещества после анонимного звонка с угрозой минирования.

РИА Новости отмечает, что очередная волна телефонных звонков о минировании зданий прокатилась от Дальнего Востока до юга России и Калининграда с января 2019 года. 18 февраля в Санкт-Петербурге после звонков "телефонных террористов" были эвакуированы все рестораны быстрого питания KFC и McDonald's. Также в МВД поступила информация о минировании 36 школ Северной столицы, конгресс-центра "Экспофорум", Политехнического колледжа городского хозяйства, дворца творчества юных на Невском проспекте, Доме компании "Зингер". После волны тревожных сообщений в минувшие выходные проверялись торговые центры, больницы, а зрителям пришлось покинуть залы Мариинского театра в старом и новом зданиях.

Волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Порядка шести сотен таких сообщений с 11 сентября 2017 года проверено в Москве, еще сотня в Подмосковье. Ущерб от ложных минирований только в Москве, по оценке ФСБ России, составил 150 миллионов рублей. Были эвакуированы 2 миллиона человек из тысяч торговых центров, вокзалов, вузов и других общественных зданий.

Большинство звонков поступает из-за рубежа с использованием анонимайзеров и IP-телефонии. Ни разу угроза взрывов не подтвердилась.