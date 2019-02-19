Никита Кучеров – первая звезда дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига подвела итоги очередного игрового дня в регулярном чемпионате и назвала лучших хоккеистов. Первой звездой минувшего дня был признан российский нападающий "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров.

25-летний россиянин провел выдающийся матч против "Коламбус Блю Джекетс", набрав пять очков по системе "гол + пас". В активе Кучерова две заброшенные шайбы и три результативные передачи. Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу "молний".

Отметим, что для Никиты звание лучшего игрока дня в НХЛ стало третьим за минувшую неделю. Ранее он завоевывал столь почетное звание 13 и 15 февраля. А позже и вовсе был признан лучшим игроком всей игровой недели.

Второй звездой минувшего дня стал нападающий "Чикаго Блэкхоукс" Алекс Дебринкэт, также набравший пять (3+2) очков во встрече против "Оттавы Сенаторз" (8:7), а третьей звездой признали форвард "Сан-Хосе Шаркс" Джон Торнтон. В матче против Бостон Брюинз" он забросил три шайбы.