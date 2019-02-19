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19 февраля 201910:40

Два самолета пилотажной группы ВВС Индии столкнулись в воздухе

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Два самолета пилотажной группы "Сурья Киран" ("Лучи Солнца") ВВС Индии потерпели крушение во время тренировочного полета, сообщает India Today. Момент падения снял на видео один из наблюдателей.

Инцидент произошел днем 19 февраля в окрестностях авиабазы Елаханка близ Бангалора. По предварительным данным, два Hawk Mk-132 столкнулись в воздухе во время репетиции перед выступлением на главной индийской авиационно-космической выставке Aero India 2019. На кадрах видно, как вращающиеся вокруг своей оси самолеты падают на землю.

Пилотам удалось катапультироваться, они не пострадали. Травмы, как сообщают очевидцы, получил случайный прохожий, о его состоянии ничего не известно.

 

За 22 года существования "Сурья Киран" это четвертая авария пилотажной группы. Во время первого крушения самолета, произошедшего 18 марта 2006 года, погибли оба пилота. Под конец 2007 года рухнула еще одна боевая машина "Лучей Солнца", но управлявшему ей военнослужащему удалось выжить. А 21 января 2009 года жертвами крушения стали два пилота ВВС Индии.

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