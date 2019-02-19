Два самолета пилотажной группы ВВС Индии столкнулись в воздухе
Два самолета пилотажной группы "Сурья Киран" ("Лучи Солнца") ВВС Индии потерпели крушение во время тренировочного полета, сообщает India Today. Момент падения снял на видео один из наблюдателей.
Surya Kiran crash video. They are just falling like paper planes. pic.twitter.com/bXCIXJNaRp— Nagarjun Dwarakanath (@nagarjund) February 19, 2019
Инцидент произошел днем 19 февраля в окрестностях авиабазы Елаханка близ Бангалора. По предварительным данным, два Hawk Mk-132 столкнулись в воздухе во время репетиции перед выступлением на главной индийской авиационно-космической выставке Aero India 2019. На кадрах видно, как вращающиеся вокруг своей оси самолеты падают на землю.
Пилотам удалось катапультироваться, они не пострадали. Травмы, как сообщают очевидцы, получил случайный прохожий, о его состоянии ничего не известно.
За 22 года существования "Сурья Киран" это четвертая авария пилотажной группы. Во время первого крушения самолета, произошедшего 18 марта 2006 года, погибли оба пилота. Под конец 2007 года рухнула еще одна боевая машина "Лучей Солнца", но управлявшему ей военнослужащему удалось выжить. А 21 января 2009 года жертвами крушения стали два пилота ВВС Индии.
Сейчас
Военным запретили иметь гаджеты и сидеть в соцсетях
Картина дня
-
Полковник Квачков вышел на свободу
- Задержана мать найденного в Лосином острове ребенка
- Facebook оправдывается после блокировки аккаунта RT
- Жители Курил выступили против передачи островов Японии
- Над Землей засияет самая большая Луна в году
Самое читаемое
-
Ученые разгадали тайну перевала Дятлова
- Убийство чемпиона России в центре Москвы попало на видео
- ФБР опубликовало рисунки маньяка, чтобы опознать жертв
- Забытую на площадке девочку спасли случайные прохожие
- Диетологи назвали продукты, сжигающие жир на животе
- "Душа горит": пожарные получили необычный вызов от женщины. Видео
Вести.Экономика
-
Цены на нефть превысили $66: стоит ли ждать продолжения роста?
- Топ-10 регионов России с самым высоким качеством жизни
- Как политика США уничтожила ВТО
- Санкции: насколько реальна угроза и почему ее не стоит переоценивать?
- Орешкин: рубль продолжит плавно укрепляться, не ждите никаких обвалов рубля
Вести.Hi-tech
-
Обзор смартфона Nokia 7.1: "середнячок" не значит "посредственность"
- Алмазные процессоры могут стать реальностью благодаря ИИ
- Любой Android можно заразить картинкой
- Илон Маск прикинул стоимость переезда на Марс
- Смартфоны и ноутбуки без российского ПО объявят вне закона
Авто.Вести.Ru
-
BMW назвала российские цены суперкроссоверов X3 M и X4 M
- Ford представил самый мощный Focus ST в истории модели
- Запрета на покупку автомобиля без гаража - не будет!
- "Убийца автомагнитол" от Яндекса: когда появится и стоит ли брать?
- Штрафовать будут без пощады и без скидок!
Недвижимость
-
Как сэкономить на коммунальных услугах
- Из квартиры пенсионерки вывезли 5 грузовиков мусора
- Элитный ЖК превратили в ночлежку
- Мужчина грабил людей, чтобы заплатить за аренду
- Сколько денег нужно, чтобы стать дачником
- Архитектор сделал дом из цистерны
Вести.Медицина
-
Вода и похудение: сколько нужно пить, чтобы сбросить вес
- Названы напольные покрытия и мебель опасные для детей
- Говорят ученые: мужчины и женщины не могут быть «просто друзьями»
- Осторожно, тяжелые металлы: что может быть не так с фруктовыми соками
- Газировка без сахара увеличивает риск развития инсульта
Вести в 20.00
-
Facebook против демократии
- Майдан. Юбилей госпереворота
- Сколько наворовал топ-менеджер РКЦ "Прогресс"
Вести-Москва
-
Пять станций Сокольнической линии закрыты: строится Большое кольцо
- Ночь в лесу на Лосином острове: мать потерявшегося ребенка допросили следователи
- За год 750 сирот в Москве и области получили собственное жилье
- Генеральский дом на Смоленской набережной взят под охрану государства
- Юные столичные астрономы опять открыли новую звезду
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
10 кадров из мультфильмов, на которые вы раньше не обращали внимания
- Художница совместила лица героев и злодеев Disney
- Художник изобразил очень мрачное Лукоморье
- 22-летний парень мастерски превращает себя в принцесс Disney
- 20 моментов из мультфильмов, которые заметит только внимательный зритель
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Нейробиологи узнали, чем отличается мозг аналитиков и креативщиков
- Насекомые могут исчезнуть в течение столетия. Чем это грозит?
- "Оппортьюнити" мёртв: НАСА объявило о завершении миссии марсохода
- В Южной Корее найдены останки древних пауков со светящимися глазами
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Россия"
-
Сергей Жигунов объяснил, почему после Заворотнюк вернулся к первой жене
- 15 лет это длится: Бойко рассказал об отношениях с родившей Порошиной
- Вскрылись ужасные подробности смерти "беременной" от Киркорова
- Юлиан и Анастасия: жених и невеста
Телеканал "Культура"
-
К юбилею Олега Янковского
- Ушла из жизни звезда "Покровских ворот"
- "Мосфильм" отметил юбилей
- "Безумное чаепитие" в Новом пространстве Театра Наций
Москва 24
-
Почему врачи после смерти Децла забили тревогу
- В пригородной электричке между контролерами и пассажирами произошла драка
- Экс-супруга Аршавина написала на бывшего мужа заявление в полицию
- Заведено новое дело по факту смерти Дмитрия Марьянова
- Пациентка столичной больницы зарезала соседку по палате