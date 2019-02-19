Во Внукове сел самолет из Сыктывкара с треснувшим стеклом

В московском аэропорту Внуково благополучно приземлился пассажирский самолет Boeing 737, у которого перед посадкой треснул внешний слой лобового стекла в кабине пилотов. Посадка прошла штатно, пострадавших в результате инцидента нет, рассказал "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

Лайнер прилетел в столицу из Сыктывкара. Специалисты проводят обследование самолета.