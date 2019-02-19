Поезд с трофейной техникой из Сирии проедет по городам России

Специальный железнодорожный состав "Сирийский перелом" отправляется в путешествие по российским городам. На его "борту" — военные трофеи, отбитые у боевиков в Сирии: оружие, боеприпасы, техническое оборудование. Особый интерес представляют платформы с техникой.

Всего у поезда 18 вагонов, включая ресторан, а также платформу для выступлений. На ней во время остановок в городах будут выступать военные оркестры.

За 75 дней поезд посетит более шестидесяти городов России. На Кубани посмотреть трофейную технику смогут жители Новороссийска, Краснодара и Кропоткина, передает ГТРК "Кубань".

Как сообщила пресс-служба Южного военного округа, состав "Сирийский перелом" закончит свое путешествие в Москве накануне Дня Победы.