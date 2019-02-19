Красное и белое: опубликован "Винный гид России"

Рейтинг лучших российских вин составили Роскачество, Минпромторг и Минсельхоз России. Дегустаторы оценили 320 вин из российского винограда в пяти основных категориях по доступной цене — от 200 до 1000 рублей, составляя "Винный гид России".

Авторы проекта подчеркивают, что знакомство с ним не желательно для лиц младше 18 лет, поскольку злоупотребление алкогольными напитками вредит здоровью.

Исследование охватило 24 производителя из Крыма, Кубани и Ростовской области. При этом вино оценивалось по стобалльной системе в соответствии с международной шкалой всемирной организации винограда и вина (OIV). При этом эксперты для определения хорошего вина использовали повышенный уровень в 78 баллов, а для очень хорошего вина – 86, хотя российский ГОСТ хорошим считает вино с оценкой не менее 71 балла.

Красное значит лучшее

Из 926 наименований было выбрано 486 наименований, соответствовавших принципам цены и доступности. И из них было приобретено 320 вин, широко представленных в магазинах. Вина были разделены на пять категорий. Среди красных вин 68 процентов образцов получили высокий балл оценки (78 из 114 образцов), ниже показатель оказался у белых вин – 54 процента. Высший бал среди белых вин получили 56 из 104 продегустированных образцов. 47 процентов – это показатель для розовых вин. В этой категории лишь 9 из 19 исследованных вин заслужили высокую похвалу.

Хорошие результаты Роскачество получило для игристых вин. 75 процентов продукции оказалось на уровне лучших образцов. 38 наименований игристых вин из 51 образца получили повышенную оценку. Хороший результат и для ликерных вин. 30 из 32 вин получили 78 и более баллов. Это рекордный показатель – 94 процента качественного продукта.

Любопытно, что для российских вин цена не всегда является гарантией качества: ряд образцов с более высокой ценой проиграл по оценкам демократичным позициям.

Лучшее белое вино

Две трети россиян, по данным Союза сомелье, еще несколько лет назад предпочитали красные вина. Сейчас это соотношение между белыми и красными винами близко к паритету, а летом свежие и легкие вина даже опережают красные. Но виноделам бывает совсем непросто добиться свежести и чистоты аромата и вкуса белых вин: десять процентов продукции не дотянули до нижнего предела качества ГОСТ.

Зато 56 из 104 исследованных белых вин соответствовали повышенному стандарту Роскачества. Именно они вошли в рейтинг. Из них 56 вин – 36 сухих, 10 полусухих и еще 10 полусладких. При этом самое распространенное вино разошлось тиражом в полмиллиона бутылок, а самое малотиражное – 15,5 тысячи.

Хвала производителю

Лучшим российским белым вином названы три наименования Alma Valley, одно Chateau Le Grand Vostock, по четыре марки от Chateau Tamagne и Fanagoria, одно вино от Inkerman, одно от GaiAI-Kodzor, по одному также от Sun Valley, ZB ("Золотая балка"), "Винодельня Мысхако" и "Солнечная долина". По два наименования в список лучших российских вин представили "Ликурия", "Новое русское вино" и "Винодельня Ведерников". Три — 2Кубань Вино" и "Валерий Захарьин". На одно больше представила "Южная винная компания", а лидером рейтинга стала "Винодельня Юбилейная" – сразу 17 ее вин получили высокие оценки.

Лучшие из лучших

Тройка вошедшие в рейтинг лучших сухих вин произведена винодельнями "Фанагория", "Солнечная долина" и "Винодельней Юбилейная". Три лидера в категории полусухих вин также выпущены на "Винодельне Юбилейная".

Пьедестал в полусладких винах поделили торговые марки Alma Valley, Chateau Tamagne и "Валерий Захарьин". При этом несомненным приоритетом российских белых вин была их цена в диапазоне от 234 до 342 рублей.

Одна пикантная вкусовая особенность: вино шардоне делают по всему мира, но сорт Кокур Белый за пределами России не встретишь – он распространен только в Крыму.

Лучшее красное

За последние 10-15 лет спектр предпочтений российского потребителя серьезно сместился от полусладких к сухим красным винам. Но полусладкие красные остаются одним из самых ходовых товаров в нижнем и среднем ценовом сегменте – от 188 до 979 рублей за бутылку.

Все 114 исследованных образцов получили оценку выше минимальной по ГОСТ. 78 образцов красных вин отвечают повышенному стандарту Роскачества. Из них 73 сухих и только 5 полусладких вин.

Одно наименование в список лучших из лучших красных вин внесли торговые марки Aristov, Elbuzd, Esse, Villa Krim, ZB, "Ликурия", "Планерское", "Старый Крым", по два вина в рейтинг делегировали Alma Valley, Chateau Le Grand Vostoc, Inkerman, Gai-Kodzor, "Винодельня Мысхако", "Русские сказки. Раевское" и "Наследие".

По три вина продвинули в рейтинг лучших "Валерий Захарьин", "Новое русское вино", "Солнечная долина", "Усадьба Мысхако". Четыре вина – "Южная винная компания" и "Кубань-Вино", пять – от Chateau Tamagne, шесть – Fanagoria, "Саук-Дере" и "Массандра". И абсолютным лидером по охвату стала "Винодельня Юбилейная" – 13 вин.

Лучшие пятерки

Среди вошедших в рейтинг красных вин, пятеркой лучших сухих стали вина – Alma Valley Red, "Русские сказки", "Жар-Птица", "Красностоп Шато ле Гран Восток", "Автохтон Саперави Фанагория" и "Пикник Вайн" Alma Valley.

В рейтинге лучших красных оказались пять полусладких вин. Это Мерло Винтаж и "Селект" от "Винодельни Юбилейная", бленд Саперави – Бастардо – Каберне Совиньон "Баккал Су" от "Валерия Захарьина", полусладкое красное от винодельни "Солнечная Долина" и Мерло винодельни "Саук-Дере". Лидером среди них стало вино Мерло Винтаж, набравшее 81,77 баллов.

Весь список вин на сайте Роскачества.