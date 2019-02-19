Метель в Зауралье: уфимские медики оказались в "плену"

Рекордное количество осадков выпало за сутки в башкирском Зауралье. Обильный снегопад в ряде районов республики продолжается до сих пор. Заторы из-за занесенных дорог, по словам местных жителей, отмечены в Баймакском районе и в Сибае. Здесь за прошедшие сутки выпало 8 миллиметров осадков, что соответствует декадной норме. Такие данные приводит Башгидромет.

Уфимские врачи из санатория "Талкас" из-за погодных условий не могли с утра выехать в Сибай, нет дорог. Специалистам, командированным в Зауралье из Уфы, пришлось перенести прием граждан на более позднее время.

Тем временем, как говорят в Госкомитете РБ по транспорту и дорожному хозяйству, трассы не перекрыты, но службы переведены в режим готовности. На расчистку дорог вывели всю муниципальную технику. Для борьбы со снегом мобилизованы силы Баймакского дорожно-строительного управления, передает ГТРК "Башкортостан".