Лауреаты премии Laureus. Джокович. Сборная Франции. Вудс

Престижная премия Laureus World Sports Awards, определяющая лучших спортсменов прошедшего года, назвала своих лауреатов. Обладатели наград фонда Laureus объявлены в Монако. Спортсменами года стали сербский теннисист Новак Джокович и американская гимнастка Симона Байлз.

Джокович в четвертый раз за карьеру назван лучшим и в номинации "Лучший спортсмен" он обошел футболистов Килиана Мбаппе (Франция) и Луку Модрича (Хорватия), чемпиона мира по автогонкам Льюиса Хэмилтона, баскетболиста НБА ЛеБрона Джеймса и марафонца из Кении Элиуда Кипчоге. Новак догнал по числу побед спринтера Усэйна Болта и уступает только теннисисту Роджеру Федереру, у которого 5 наград.

В номинации "Спортсменка года" также могли победить теннисистки – румынка Симона Халеп и немка Ангелика Кербер, но приз достался Байлз. Тем не менее, еще одна теннисистка японка Наоми Осака получила приз в номинации "Прорыв года".

В номинации "Команда года" первой стала футбольная сборная Франции, выигравшая в России чемпионат мира. Она опередила футбольный мадридский "Реал", автомобильную коману Mercedes, победившую в "Формуле-1", европейскую сборную Ryder Cup Team по гольфу, клуб НБА "Голден Стэйт Уорриорз" и зимнюю олимпийскую команду Норвегии, выигравшую Игры-2018.

Звание "Возвращение года" завоевал американский гольфист Тайгер Вудс, его соотечественница горнолыжница Линдсей Вонн стала лучшей в номинации "Дух спорта". Французский футбольный тренер Арсен Венгер, много лет работавший в лондонском "Арсенале", получил приз за долголетие в спорте и заслуги в профессиональной карьере.