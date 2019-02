Арбитр дважды удалил одного и того же футболиста из-за VAR

В чемпионате Польши по футболу система видеоповтора стала причиной курьезной ситуации. В матче между "Легией" и "Краковией" главный арбитр Петр Ласык дважды удалил игрока хозяев поля Виллиама Реми.

Изначально рефери на 74 минуте встречи показал игроку желтую карточку, которая стала для него второй. Однако сразу после удаления футболиста судья решил пересмотреть эпизод с нарушением Реми при помощи VAR.

В итоге арбитр вызвал футболиста обратно из раздевалки и жестами показал, что отменяет желтую карточку. На радостях игрок хотел было вернутся на поле, но арбитр остановил его и показал уже прямую красную карточку – настолько грубым было нарушение защитника.

Bit muggy this. Calling back the player from the dressing room after he received a 2nd yellow card to give him a straight red after a VAR review in the Polish league pic.twitter.com/ke20yDnMo0