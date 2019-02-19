Военным запретили иметь гаджеты и сидеть в соцсетях

Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении одобрили законопроект, запрещающий военнослужащим и призывникам на службе иметь при себе телефоны, планшеты, навигаторы, видеорегистраторы и другие устройства с функциями хранения информации или подключения к Интернету, передает "Интерфакс".

Также запрещается распространять в СМИ, мессенджерах или в соцсетях любую информацию о военной службе, о других военнослужащих, об уволенных с военной службы гражданах и членах их семей.

В документе устанавливается перечень ситуаций, при которых будут действовать данные запреты, в частности, при нахождении на территории воинской части, при нахождении на дежурстве и так далее.

По мнению авторов законопроекта, размещаемая военнослужащими в Интернете информация представляют особый интерес для иностранных спецслужб, террористических и экстремистских организаций и может использоваться ими в различных целях. В частности, для формирования предвзятой оценки государственной политики России, указывается в пояснительной записке к документу.