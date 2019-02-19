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Свалки Подмосковья 6 минут назад

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19 февраля 201913:26 Лариса Худикова

Мусорная неразбериха: в квитанции Мосэнергосбыта включена услуга, которой нет

После того, как в разговоре с президентом на всю страну стал известен "подмосковный мусорный эверест" – гора-свалка на подмосковном полигоне "Кучино", к этой проблеме привлечено не только огромное внимание "сверху". В некоторых регионах уже начались пусть небольшие, но реальные изменения к тому, чтобы сформировать поначалу хотя бы цивилизованный подход к раздельному сбору мусора.

Понятно, что мусоросжигательные заводы в одночасье не появятся, огромные свалки и бескультурье самих людей в этом вопросе тоже за пару-тройку лет не искоренить.

Однако в некоторых регионах пусть совсем еще маленькие, но результаты есть.

Например, в Сочи недавно уложили первую дорожку из плиток, сделанных из переработанного с песком пластика.

Говорят, прочно, не скользит и вторсырье пошло в дело. В Москве, Подмосковье и ряде других регионов России тоже уже начали процесс раздельного сбора мусора.

Правда, в соцсетях нередко можно встретить фотографии и видео, как осознанные граждане честно раскладывают отходы по нужным контейнерам, а потом приезжают коммунальщики и скидывают мусор из этих контейнеров в одну кучу. Вот так, например, это делается в Москве на одной из станций МЦК.

После того, как подобные кадры стали все чаще появляться в соцсетях, коммунальщики пояснили: заводов по переработке мусора еще нет, но нужно время, чтобы приучить народ к тому, чтобы выкидывать мусор раздельно. На подмосковном телевидении даже запустили социальную рекламу в "игровой" форме, в которой объясняется, как это делать.

Одновременно в регионах были созданы и компании – единые региональные операторы по вывозу мусора.

Морально подготовили людей и к тому, что неизбежно вырастут "мусорные" расходы.

Многие люди понимают, что за вывоз и переработку мусора нужно платить, чтобы сохранить чистыми наши дворы и улицы и дышать нормальным воздухом, и готовы к тому, чтобы раскошелиться.

Об этом можно судить, например, по многочисленным комментариям к материалам по данной проблематике в интернет-СМИ.

Однако то, что многие увидели в квитанциях по оплате услуг ЖКХ за январь, шокировало даже тех, кто понимает важность мусорной проблемы и для своего двора, и для своего города, и для страны в целом.

Оказалось, что не подготовив должным образом, собственно, оказание самой услуги, людям поспешили начислить плату за нее, причем, не уточнив данные по жильцам квартир и домов.

В результате в нескольких городах возмущенные люди даже выходили к местным администрациям, чтобы получить ответ на новую странную строку в квитанции.

Прежде всего, людям непонятно, почему строка за обращение с ТКО (твердыми коммунальными отходами) была прописана в одной квитанции с оплатой электричества.

А главное – в расчетах фигурируют давно неуточненные и некорректные данные, в том числе о якобы проживающих, а на самом деле давно умерших и даже выписанных или переехавших в другие города людях.

Некорректна во многих случаях оказалась и площадь жилья – например, в Подмосковье частные дома (ИЖС) посчитали "по среднему" где по 100, а где и по 200 квадратных метров – даже столетние 50-метровые избы.

Как рассказала Вестям.Ru журналист из Мурманска, там в расчетных организациях столпились очереди, "атакуют" их – лично и звонками — и в других регионах.

В некоторых городах люди пробуют получить ответы у местных властей – например, о возмущении людей таким образом организованной "мусорной реформы" рассказывают местные порталы в Кирове, Челябинске и других городах.

Большое количество вопросов строка в единой платежке Мосэнергосбыта за "обращение с ТКО" вызвала и в Подмосковье.

Мало того, что в ней содержатся не всегда корректные данные о количестве проживающих и площади жилья, так еще и услуга, за которую уже предлагается платить почти по 400 рублей в месяц, по факту оказана быть не может.

Например, жители улицы с частными домами вдоль дороги одного из небольших подмосковных городов в Богородском округе (Ногинском районе) рассказали о том, что на их улице мусорных контейнеров никогда не было и пока не предвидится,. Однако строка об оплате уже включена в квитанцию.

Разобраться в подобных ситуациях оказывается непросто. По телефону горячей линии подмосковного ЖКХ отправляют к созданным недавно операторам. В данном случае — к ООО "Хартия".

Там заявляют, что они обязаны лишь собирать мусор из контейнеров, а некорректные сведения в квитанции и отсутствие контейнеров на территории того или иного поселения – не их забота.

На вопрос, чья это забота, региональные операторы отправляют корректировать данные в МосОблЕИРЦ, а по вопросу установки контейнеров – к местным властям.

Однако местные власти далеко не везде еще определили такие места. Как рассказали Вестям.Ru в администрации Богородского округа (Ногинского района) Подмосковья, они получают очень много звонков от возмущенных граждан.

При этом совещание по данной проблеме, в том числе и об установке контейнерных площадок для сбора мусора в местах, где их пока нет, только должно состояться.

В результате у людей возникает справедливый вопрос: почему в платежку уже включена услуга, которую, по сути, им оказать пока никто не может?

По крайней мере, в ООО "Хартия" сообщили, что теперь мусор в пакетах с обочин дорог и дворов они забирать не будут.

Старая же система сбора мусора уже не работает, контейнеров на многих дорогах и у частных домов, которые стоят вдоль таких дорог, тоже пока не появилось, а мусор и местные жители, и некоторые нечистоплотные водители продолжают выбрасывать где ни попадя.

И когда по весне сойдет снег, многие обочины подмосковных дорог могут оказаться завалены мусором, а живущие вдоль таких дорог люди – с ощутимыми расходами за "вывоз мусора", которого, по сути, еще нет.

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