Момент подрыва смертника в центре Каира попал на видео

Взрыв в центре столицы Египта, в результате которого погибли двое полицейских и преследуемый ими террорист, сняла камера наружного наблюдения, сообщает Sky News Arabia.

لحظة تفجير الإرهابي لنفسه#مصر.. حادث التفجير الإرهابي في وسط القاهرة pic.twitter.com/YwBFcxkwJS — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) February 19, 2019

Трагический инцидент произошел вечером 18 февраля в районе Ад-Дарб аль-Ахмар, возле знаменитого туристического рынка Хан-эль-Халили. На кадрах видно, как смертник с рюкзаком за спиной садится на велосипед в попытке скрыться от преследующих его полицейских, но те быстро нагоняют подозреваемого. Он подносит руку к лямке, после чего раздается мощный взрыв.

Террорист и двое стражей порядка погибли на месте, еще трое полицейских получили травмы.

Известно, что этот же террорист 15 февраля заложил бомбу рядом с мечетью Аль-Истикама в районе площади Гиза в Каире, тогда пострадали три человека.