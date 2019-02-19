Инсайдеры прочат тренеру "Челси" Маурицио Сарри скорую отставку

Сразу несколько источников сообщили, что итальянский наставник лондонского "Челси" Маурицио Сарри может покинуть свой пост. Причиной стало очередное поражение "аристократов" на своем поле от "Манчестер Юнайтед" (0:2) и вылет из Кубка Англии.

Еще до матча ряд изданий, включая влиятельную английскую Daily Mail, сообщили, что итальянцу грозит увольнение, если клуб уступит в одном из трех турниров: Кубке Англии, Лиги Европы или финале Кубка лиги. Получилось, что уже первый после публикации матч Сарри проиграл.

Об этом же говорит известный экс-футболист "Челси" Крис Саттон, который отметил в комментарии для ВВС, что два разгромных поражения его клуба в премьер-лиге от "Борнмута" (0:4) и "Манчестер Сити" (0:6) вкупе с кубковым провалом "тянут на увольнение".

В клубе официальных комментариев не дают, но ряд "желтых" изданий ссылается на источники в окружении владельца "Челси" Романа Абрамовича, с подачи которого руководители клуба могут расторгнуть контракт с итальянцем.