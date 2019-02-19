Ковальчук вошел в Топ-5 самых результативных россиян в НХЛ

Нападающий "Лос-Анджелес Кингз" Илья Ковальчук вошел в пятерку самых результативных российских игроков Национальной хоккейной лиги. В матче регулярного чемпионата против "Вашингтон Кэпиталз" россиянин оформил свою 430-ю шайбу за все время выступлений в лиге.

Ковальчук за 28 секунд до финальной сирены поразил ворота "столичных", когда его команда играла в формате "шесть на пять" и сократил до минимума отставание свей команды. Однако сравнять счет "королям" уже не хватило времени. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу "Вашингтона".

Таким образом, Кови с 430 шайбами стал одним из пяти самых результативных россиян лиги. Теперь его ближайшим ориентиром является располагающийся на четвертой строчке Павел Буре, забивший за свою карьеру 437 гола. Тройку лучших составляют Александр Могильный (473), Сергей Федоров (483) и лидирующий Александр Овечкин (649).