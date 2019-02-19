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19 февраля 201912:50

В администрации Щелковского района Подмосковья идет обыск

Во вторник в администрации Щелковского района Подмосковья проходят обыски, передает РИА Новости. Известно, что проверка ведется в рамках возбужденного в 2018 году дела в отношении экс-начальника управления земельных отношений администрации муниципалитета Виталия Андрусенко.

Андрусенко арестовали в июне 2018 года по обвинению в получении взятки в размере 20 миллионов рублей.

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