В администрации Щелковского района Подмосковья идет обыск

Во вторник в администрации Щелковского района Подмосковья проходят обыски, передает РИА Новости. Известно, что проверка ведется в рамках возбужденного в 2018 году дела в отношении экс-начальника управления земельных отношений администрации муниципалитета Виталия Андрусенко.

Андрусенко арестовали в июне 2018 года по обвинению в получении взятки в размере 20 миллионов рублей.