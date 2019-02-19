Петербургская яхтсменка в одиночку покорит Атлантический океан

Яхтсменка из Петербурга решила в одиночку отправиться под парусом через Атлантический океан. Старт регаты намечен на октябрь 2019 года.

Море Ирина Грачева полючила еще в детстве, и уже двадцать лет девушка ходит под парусом. Чтобы принять участие в гонке "Мини-Трансат" (так называется регата), Ирине предстоит в одиночку и без связи с внешним миром пройти порядка четырех тысяч миль. Причем, во время перехода ей придется практически не спать..

Как сообщает ГТРК "Санкт-Петербург", перед гонкой "Мини-Трансат" спортсменка должна провести несколько тренировочных походов под парусами. Для этого в середине марта она отправится во Францию.