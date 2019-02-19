На фестиваль "Джаз на Байкале" впервые приедет оркестр Игоря Бутмана. Он выступит на гала-концерте, который пройдет в музыкальном театре имени Загурского, передает ГТРК "Иркутск".

Международный фестиваль откроется 5 апреля шествием всех конкурсантов по исторической зоне города — 130 кварталу и импровизированным концертом. Как рассказал художественный руководитель "Джаза на Байкале" Александр Филиппов, теперь в рамках фестиваля состоится конкурс детский "Джаз Кидс". В нем примут участие юные музыканты со всего мира.

В рамках джазового фестиваля запланировано множество мероприятий, в том числе благотворительный концерт "У добра нет границ" и мастер-классы от членов жюри. Завершится музыкальный праздник восьмого апреля.