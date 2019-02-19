Кубок России по биатлону: Глазырина вернулась после допинга

В Тюмени проходят состязания шестого этапа Кубка России по биатлону. Прошли спринтерские гонки у женщин и мужчин, в которых победили Екатерина Мошкова и Петр Пащенко. В состязаниях "стреляющих лыжниц" участвовала Екатерина Глазырина, вернувшаяся после дисквалификации.

Как уже сообщали Вести.Ru, Глазырина была отстранена на два года на нарушения антидопинговых правил, о которых шла речь в памятном докладе комиссии WADA Ричарда Макларена. Срок дисквалификации спортсменки истек 9 февраля этого года.

Но пока Глазырина далека от лидеров даже столь скромного турнира, как Кубок страны. Она заняла 10-е место. Тройку призеров составили Мошкова, Кристина Резцова и Екатерина Щепанская. У мужчин вслед за Пащенко пришли Игорь Малиновский и Алексей Корнев.