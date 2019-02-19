Задержание временного главы подмосковного Дзержинского сняли на видео

Временно исполняющий обязанности главы подмосковного Дзержинского Сергей Грибинюченко задержан по подозрению в получении взятки в размере 20 тысяч долларов. СКР обнародовал кадры из кабинета чиновника, который еще месяц назад занимал пост главы Пушкинского района.

Первоначально сообщалось, что 47-летнего Грибинюченко взяли с поличным 18 февраля на парковке перед торговым центром, однако запись говорит о том, что деньги за покровительство одной из частных компаний при исполнении муниципальных контрактов, заключенных с администрацией Пушкинского района, он получил на рабочем месте. В ведомстве уточнили, что взятку ему передал человек, действовавший под контролем правоохранительных органов.

Судя по кадрам, чиновник успел пересчитать 100-долларовые купюры — на его руках остались следы от помеченных денежных знаков. Происхождение средств он объяснить не смог.

В должности врио главы Дзержинского Грибинюченко, прежде служивший помощником генпрокурора России, находится с 25 января, до этого он занимал пост главы Пушкинского района и досрочно сложил полномочия из-за разногласий с местными жителями и муниципальными депутатами.