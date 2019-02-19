Касаткина вылетела с турнира в Дубае после проигрыша Кенин

В Дубае продолжается престижный теннисный турнир под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла пробиться в третий круг соревнования, потерпев поражение от американки Софьи Кенин.

Первая ракетка России уступила по итогам трех сетов со счетом — 3:6, 6:2, 4:6. Матч у Дарьи не задался: так, по ходу поединка она допустила шесть двойных ошибок и не совершила ни одной подачи навылет. Общая продолжительность встречи составила 1 час 42 минуты.

В третьем круге Кенин встретится с победительницей пары Кики Бертенс (Нидерланды) – Виктория Кужмова (Словакия).

Ранее Касаткина не смогла пробиться в следующий раунд турнира и в парном разряде, где она выступала со швейцаркой Белиндой Бенчич.