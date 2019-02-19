В Домодедове задержаны участники преступной группы, обманным путем вымогавшие деньги у пенсионеров
Московская полиция задержала банду телефонных мошенников, которые нагло обманывали пенсионеров и действовали как минимум в пяти регионах страны. Ущерб предварительно оценивается в 10 миллионов рублей. Аферисты от имени прокурора обзванивали пожилых людей, которые уже пострадали от продавцов бесполезных биодобавок, и предлагали компенсацию — якобы от государства. Но чтобы получить деньги, нужно было заплатить.
На кадрах оперативной съемки полицейские штурмуют коттедж в Домодедове. Попасть внутрь спецназу удается только через окно. Этот мужчина сопротивления при задержании не оказывал: он участник преступной группы, которая обманывала пенсионеров. Тридцатипятилетнему уроженцу Смоленска досталась роль последнего связующего звена: он снимал деньги жертв с банковских карт, оформленных на подставных лиц.
- За что задержаны сотрудниками полиции?
- Мошенничество, статья 159.
- Что делал?
- Обналичивание денежных средств с банковских карт.
- Чьи эти деньги, кто их перечислял?
- Бабушки, дедушки.
В спальне оперативникам пришлось вскрывать сейф. Изъяты деньги, драгоценности, а также компьютеры и другие электронные устройства.
А это уже задержание лидера преступной группы: по всей видимости, он и придумал схему обмана. Пенсионерам звонил якобы прокурор города и, ссылаясь на несуществующие законы, сообщал, что людям полагается компенсация от государства за купленные раньше лекарства и биологические добавки. В некоторых случаях сумма доходила до миллиона рублей. Правда предварительно нужно было оплатить пошлину — 15 процентов от суммы выплаты.
"Если у пенсионеров возникали какие-либо подозрения о том, что это мошенничество, якобы прокурор говорил, что с ними сейчас свяжется представитель кредитного учреждения различных банков либо налоговой службы и эти люди подтвердят, что им действительно полагается компенсация. Звонили другие люди, представлялись сотрудниками банков", — рассказывает руководитель отдела расследований инцидентов информационной безопасности компании по кибербезопасности Сергей Лупанин.
Все было поставлено на поток. Одни звонили, другие отслеживали банковские переводы и обналичивал деньги. Еще один человек отвечал за покупку баз данных тех, кто недавно покупал лекарства или консультировался по их покупке. В тайнике у организатора группы обнаружены распечатки с фамилиями потенциальных жертв. Те, кому "прокурор" уже позвонил, отмечены галочками.
В последний момент мужчина пытался уничтожить улики. По предварительным оценкам, ущерб от деятельности группы — десятки миллионов рублей. И это — только те жертвы, которых удалось установить. В полиции уверены: реальных пострадавших гораздо больше. Мошенники звонили пенсионерам в Томской, Нижегородской, Московской и Ленинградской областях. Юристы рекомендуют не сообщать преступникам номера банковских карт и настороженно относиться к звонкам из якобы государственных органов.
"Госорганы едва ли будут звонить домой и пытаться вступить в длительную беседу. Скорее всего, они найдут способ уведомить вас официально — повесткой, приглашением, пришлют представителя", — говорит адвокат Дмитрий Стасюк.
Всего по задержано семь человек. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество , совершенное организованной группой".
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