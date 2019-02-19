Не было шины: в Башкирии уволили врача, лечившего шваброй перелом пенсионерки
В Кушнаренковской ЦРБ Башкирии после проведенной проверки уволили врача, который 83-летней пенсионерке со сломанной шейкой бедра, наложил шину из старой швабры и отказался ее госпитализировать.
При этом врио руководителя регионального исполкома "Единой России" Рустем Ахмадинуров после посещения этой больницы сообщил журналистам, что медпомощь оказывалась пожилой женщине в течение двух с половиной часов практически непрерывно.
Использование для фиксации стопы деревяшки вместо шины действительно было, сообщил Ахмадинуров. Медики пояснили, что "это произошло в условиях необходимости срочной помощи при отсутствии надлежащей шины".
Однако, по его словам, дежурный врач-хирург проявил некомпетентность в том, что рекомендовал пожилой пациентке амбулаторную помощь, а не стационар.
Это вызвало возмущение родственников и последующее решение о госпитализации пенсионерки в Уфу. Сейчас она находится на лечении в городской клинической больнице, сообщает ГТРК "Башкортостан".
Ранее сообщалось, что следователи инициировали проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Свою проверку инициировали и в минздраве республики.
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